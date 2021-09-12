РБ Лейпциг – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча
10:03 - Читати українською
Бавария разбила РБ Лейпциг в матче 4-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Бавария на "Футбол 24".
завершено
Джамал Мусиала 47’
Лерой Сане 54’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+2’
47’ Джамал Мусиала
54’ Лерой Сане
90+2’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Бавария открыла счет на 11 минуте – Левандовски реализовал пенальти за игру рукой в штрафной площади. После перерыва Мусиала и Сане оформили разгромное преимущество. Лаймер через 4 минуты отыграл один мяч, но точку в матче поставил Шупо-Мотинг.
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Таким образом, Бавария набрала 10 очков после 4 туров, но осталась второй (Вольфсбург лидирует с 12 пунктами). РБ Лейпциг с 3 зачетными баллами расположился на 13 месте.
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