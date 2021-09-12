Бавария разбила РБ Лейпциг в матче 4-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Бавария на "Футбол 24".

Бавария открыла счет на 11 минуте – Левандовски реализовал пенальти за игру рукой в штрафной площади. После перерыва Мусиала и Сане оформили разгромное преимущество. Лаймер через 4 минуты отыграл один мяч, но точку в матче поставил Шупо-Мотинг.

Бавария разгромила РБ Лейпциг и поднялась на вторую строчку Бундеслиги – "быки" потерпели третье поражение в сезоне

Таким образом, Бавария набрала 10 очков после 4 туров, но осталась второй (Вольфсбург лидирует с 12 пунктами). РБ Лейпциг с 3 зачетными баллами расположился на 13 месте.