Вінгер Баварії Серж Гнабрі може не зіграти у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Гнабрі не зміг дограти матч проти РБ Лейпциг, покинувши поле наприкінці першого тайму, поступившись місцем на полі Мусіалі.

РБ Лейпциг – Баварія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Вінгер має пройти медичний огляд, аби дізнатись про важкість ушкодження напередодні матчу Ліги чемпіонів з Барселоною, повідомляє Mundo Deportivo.

Відзначимо, що Гнабрі відіграв 6 матчів за Баварії у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

Баварія розгромила РБ Лейпциг і піднялась на другу сходинку Бундесліги – "бики" зазнали третьої поразки в сезоні