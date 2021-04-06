Мюнхенская Бавария принимает ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Какой прогноз букмекеров и где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Бавария – ПСЖ на "Футбол 24", стартует 7 апреля в 22:00. Парижане собираются взять реванш за проигранный финал в 2020-м, а подопечные Ханси Флика мечтают стать лишь второй командой в истории, которой удалось защитить звание победителя ЛЧ.

Оба наставника не могут рассчитать на ведущих игроков. Мюнхен потерял главную звезду и бомбардира команды. Роберт Левандовски получил травму в расположении сборной Польши и вынужден пропустить оба четвертьфинальных матча. Парижане страдают от коронавируса. Инфицированы два игрока сборной Италии – Марко Верратти и Алессандро Флоренци.

Где смотреть Бавария – ПСЖ онлайн

Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Бавария – ПСЖ онлайн можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 21:55. Там же в 20:45 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подведет итоги второго игрового дня в 23:55. Кроме этого, прямая трансляция матча 1/4 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

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Прогноз букмекеров на Бавария – ПСЖ

Эксперты William Hill считают действующих победителей турнира явными фаворитами отчетного противостояния. Коэффициент на домашний успех Баварии составляет 1.95, тогда как на парижан ставят 3.60. Потенциальная ничья оценивается баллом 3.80. Bwin оперирует похожими цифрами. Мюнхенцы имеют почти двойное превосходство над командой Маурисио Почеттино – 1.91 и 3.80 соответственно. Ценник ничьей – те же 3.80.

История противостояния Баварии и ПСЖ насчитывает 9 поединков – все в Лиге чемпионов. Интересно, что ни разу в противостоянии между этими соперниками ни была зафиксирована ничья. За победами преимущество пока у парижан – 5 против 4. Однако мюнхенцы имеют в своем активе победу в решающем матче турнира – прошлогоднем финале в Лиссабоне, тогда как французы побеждали исключительно на групповом этапе.

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