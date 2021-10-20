Бавария осталась без тренера на матч Лиги чемпионов против Бенфики
21:16 - Читати українською
Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн не поможет своим подопечным в поединке ЛЧ.
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Юлиан Нагельсманн будет отсутствовать на скамейке запасных Баварии в выездном поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ELEVEN Portugal.
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34-летний специалист чувствует слабость и не поехал на матч.
Бавария, несмотря на статус гостя, является явным фаворитом встречи с португальским коллективом. Немцы лидируют в группе Е с максимальным результатом. Напомним, в этом же квартете соревнуется киевское Динамо.
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