Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн не поможет своим подопечным в поединке ЛЧ.

Юлиан Нагельсманн будет отсутствовать на скамейке запасных Баварии в выездном поединке группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ELEVEN Portugal.

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34-летний специалист чувствует слабость и не поехал на матч.

Бавария, несмотря на статус гостя, является явным фаворитом встречи с португальским коллективом. Немцы лидируют в группе Е с максимальным результатом. Напомним, в этом же квартете соревнуется киевское Динамо.

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