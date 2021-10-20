Бенфика – Бавария: Яремчук попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Бенфика в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает Баварию. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Бенфика – Бавария начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "MEGOGO". Роман Яремчук выйдет в основе лиссабонцев.
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Стартовые составы
Бенфика: Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Вериссимо – Алмейда, Вайгль, Мариу – Яремчук, Р. Силва, Нуньес
Запасные: Лейте, Жилберту, Эвертон, Мейте, Гонсалвеш, Пицци, Радоньич, Таарабт, Бернарду, Рамуш, Морато, Ферру
Бавария: Нойєр – Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес – Киммих, Забитцер – Коман, Мюллер, Сане – Лєвандовски
Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Гнабри, Чупо-Мотинг, Сарр, Рока, Куасси, Толиссо, Мусиала, Станишич