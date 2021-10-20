Наставник мюнхенців Юліан Нагельсманн не допоможе своїм підопічним у поєдинку ЛЧ.

Юліан Нагельсманн буде відсутній на лаві запасних Баварії у виїзному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє ELEVEN Portugal.

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34-річний фахівець відчуває слабкість та не поїхав на матч.

Баварія попри статус гостя є явним фаворитом зустрічі з португальським колективом. Німці лідирують у групі Е з максимальним результатом. Нагадаємо, у цьому ж квартеті змагається київське Динамо.

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