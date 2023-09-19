Головний тренер Баварії Томас Тухель спостерігатиме за виступом своїх підопічних проти Манчестер Юнайтед з трибун.

Мюнхенцям доведеться обходитися без свого наставника в першому матчі Ліги чемпіонів 2023/24. Томас Тухель не зможе керувати Баварією з лави запасних.

Де Лігт відкрито заговорив про своє становище в Баварії: "Це жахливо"

Німецький фахівець отримав червону картку в матчі минулого сезону з Манчестер Сіті. Дискваліфікація складає одну гру, а, отже, він пропустить зустріч проти Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild,

Нагадаємо, що Баварія зіграє вдома проти англійського клубу в першому турі Ліги чемпіонів. Зустріч запланована на 20 вересня, початок о 22:00 за київським часом.

Ман Юнайтед проти кривдника, виклик для Кейна і Баварії, тінь легендарного фіналу: Ліга чемпіонів, представлення групи А