Главный тренер Баварии Томас Тухель узнал, будет ли на тренерском мостике во время матча с Арсеналом в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы проиграли два матча подряд в Бундеслиге – с Боруссией Д (0:2) и против Хайденхайма (2:3). Бавария на 16 очков отстает от Байера, который лидирует в турнирной таблице.

Испорченный рекорд Мюллера из-за позорного поражения в видеообзоре матча Хайденхайм – Бавария – 3:2

"Мы должны убедиться, что мы вышли в Лигу чемпионов. Но для меня совершенно ясно, что Томас Тухель будет на скамейке запасных в следующий вторник против Арсенала и в матче против Кельна в субботу", – цитирует Sky спортивного директора мюнхенцев Макса Эрбеля.

Напомним, что Бавария сыграет с Арсеналом, где выступает Александр Зинченко, во вторник, 9 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Бавария опозорилась с Хайденхаймом, проиграв после 2:0 – Байер мчится к чемпионству, опережая мюнхенцев на 16 очков