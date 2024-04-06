Головний тренер Баварії Томас Тухель дізнався, чи буде на тренерському містку під час матчу з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

Мюнхенці програли два матчі поспіль у Бундеслізі – з Борусією Д (0:2) та проти Хайденхайма (2:3). Баварія на 16 очок відстає від Байєра, який лідирує у турнірній таблиці.

Зіпсований рекорд Мюллєра через ганебну поразку у відеоогляді матчу Хайденхайм – Баварія – 3:2

"Ми повинні переконатися, що ми вийшли в Лігу чемпіонів. Але для мене абсолютно ясно, що Томас Тухель буде на лавці запасних наступного вівторка проти Арсенала і у матчі проти Кельна в суботу", – цитує Sky спортивного директора мюнхенців Макса Ербеля.

Нагадаємо, що Баварія зіграє з Арсеналом, де виступає Олександр Зінченко, у вівторок, 9 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Баварія зганьбилась з Хайденхаймом, програвши після 2:0 – Байєр мчить до чемпіонства, випереджаючи мюнхенців на 16 очок