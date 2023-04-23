С момента назначения Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна не прошло и месяца, а Бавария вместо претендента на три трофея рискует остаться с носом. Сначала мюнхенцы проиграли Фрайбургу в Кубке Германии, после чего по всем статьям вылетели из Лиги чемпионов от Манчестер Сити.

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Завершило провальную серию поражение от Майнца в последнем матче Бундеслиги. За 5 туров до окончания чемпионата Бавария опустилась на второе место. Судьба чемпионства теперь в руках Боруссии Дортмунд.

Впрочем, руководство "ротен" не планирует увольнять Томаса Тухеля после серии провалов. Даже в случае поражения в чемпионской гонке тренер останется на своем посту, утверждает Фабрицио Романо в Twitter.

По словам инсайдера, боссы Баварии уже планируют летнее трансферное окно, исходя из пожеланий Тухеля. Приоритетом клуба является подписание центрфорварда, которого после ухода Роберта Левандовски в Барселону так и не приобрели.

В последних 5-ти турах Бундеслиги соперниками Баварии станут Герта, Вердер, Шальке, РБ Лейпциг и Кельн.

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