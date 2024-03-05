Матч Баварія – Лаціо відбудеться сьогодні, 5 березня, на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток головного арбітра Славко Вінчіча пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

"І коли мені здалося, що я зав'язав, вони знову мене затягнули". Легендарна репліка Сільвіо Данте з "Клану Сопрано" ідеально описує форму Баварії протягом останнього місяця. Мюнхенці зазнали трьох поспіль поразок (від Баєра, Лаціо та Бохума), двічі пропустивши по 3 голи – але після звитяги над Лейпцигом здалося, ніби вони зав'язали з ганебними виступами. Втім, одразу після цього команда втратила перемогу над Фрайбургом, відпустивши Леверкузен на 10 очок.

Причому всі провали були абсолютно заслуженими. З тим же Фрайбургом у перші 30 хвилин було 1-9 за ударами на користь суперника, а в останні 20 хвилин Томас Тухель знімав лідерів атаки, аби захистити свої 2:1. Не захистив. Баварія не змогла обіграти колектив, який у 2024 році здобув всього одну перемогу в 9-ти турах.

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Та й інші кривдники Баварії не кращі. Бохум – борець за виживання, а Лаціо перед несподіваним тріумфом над Мюнхеном тільки-но завершив 3-матчеву безвиграшну серію. Що найбільш прикро, протягом останнього місяця "рекордмайстери" демонстрували ще й тактичний застій. Позиційна атака виглядала безідейно й банально вже у першій фазі – розігрувати центрбекам допомагали Кімміх (правий фулбек) або Горецка (опорник), але напрями й принципи виведення м'яча в другу третину не змінювались.

Навіть за таких умов важко повірити, що підопічні Томаса Тухеля вилетять з ЛЧ. За останні 12 років мюнхенці лишень раз залишались без чвертьфіналу, однак реальність оманлива. У три пропущених від Бохума теж ніхто не вірив. По факту нинішня Баварія стабільно провалює матчі з безнадійними андердогами – провалює гучно, по ділу й без надії на світле майбутнє.

То що, ставимо на прохід Лаціо? Не поспішайте. Несподівана перемога над "рекордмайстерами" у Римі (1:0) не стала початком ренесансу "орлів". У наступних чотирьох поєдинках вони зазнали трьох поразок (від Болоньї, Фіорентини й Мілана). З іншого боку, на "Сан-Сіро" підопічні Мауріціо Саррі тримали 0:0 до останніх хвилин, граючи у меншості з 57-ї – і це не дуже приємний сигнал для Баварії.

Ще менш неприємною історією є зонна система оборони Лаціо. Якщо в атаці Саррібол давно мертвий, то в захисті команда виглядає дуже цікаво. По-перше, тому що зонний принцип нині використовується рідко. По-друге, тому що блок 4-4-2 працює максимально злагоджено – розривів при зміщеннях не виникає, до передач за спину "орли" готові в 100% випадків, простору між лініями дуже мало.

Аби прошити цю оборону, Баварії необхідна велика кількість нестандартних переміщень (особливо у флангах), однак на "Стадіо Олімпіко" ми цього не побачили. Та і загалом під керівництвом Томаса Тухеля мюнхенці атакують банально, а Кейн взагалі перетворився на форварда штрафного майданчика – почасти він залишається відрізаним.

Варто відзначити і характер Лаціо. На груповому етапі цьогорічної Ліги чемпіонів підопічні Мауріціо Саррі рятувались від поразки Атлетіко на 5-й компенсованій (причому забив голкіпер), на тій же хвилині вирвали перемогу в Глазо, а вдома шотландців дотиснули завдяки голам на 82-й та 85-й хвилинах. Зрештою, перемога над Баварією теж демонструє тріумф волі римлян, адже в такий поворот подій не вірив ніхто.

Словом, у цій парі не все так однозначно, як здається на перший погляд. Сенсація цілком можлива, хоча варто не забувати – Лаціо вкрай слабкий у пресингу, простий в атаці й майже завжди залишається без перемог проти суперників з італійської топ-7. Протягом сезону "орли" не виходять за межі 8-11 позицій у Серії А, тож сьогодні їм потрібно добряче помолитись.

Кадрова ситуація

У Баварії серйозні кадрові труднощі. Упамекано пропускає зустріч через дискваліфікацію (отримав червону в Римі), а Мазрауї, Коман, Сарр і Бое травмовані. Крім того, під питанням залишається участь Гнабрі й Сане.

Лаціо не допоможе Ровелла, який вже місяць перебуває у лазареті. Разом з ним лікується і Габбарон, який зазнав пошкодження у поєдинку з Болоньєю. Всі інші гравці – в строю.

Орієнтовні склади на матч Баварія – Лаціо

Баварія: Нойєр – Кімміх, Дайєр, Кім, Геррейро – Павловіч, Горецка – Тель, Мюллєр, Мусіала – Кейн

Лаціо: Проведель – Марушіч, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні – Гендузі, Весіно, Луїс Альберто – Ісаксен, Іммобіле, Феліпе Андерсон

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Баварію безумовним фаворитом матчу Ліги чемпіонів На перемогу підопічних Томаса Тухеля дають 1.34, а на тріумф Лаціо – 11.00.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.59, аналогічний тотал менше – 2.43. Гол Харрі Кейна помножить вашу ставку на 1.69, а Чіро Іммобіле – на 4.50.