Эта пара обещала стать весьма интересной, несмотря на очевидное неравенство в классе. Во-первых, потому что всегда хочется какой-то сказочки – а для Реал Сосьедада нынешняя ЛЧ является именно сказочкой, в которую в следующем сезоне попасть вряд ли удастся. Во-вторых, встречались один из самых эффективных прессингов сезона и команда, что вывела владение в абсолют.

И первый тайм в Париже показал, что басков действительно не следует недооценивать. Они с первых же минут начали оказывать давление по всей чужой половине поля – ПСЖ буквально минут на 10 удалось его овладеть, однако затем "чурри-урдин" восстановили эффективность прессинга. На самом деле, это не должно удивлять, ведь по количеству отборов на чужой трети Сосьедад является вторым в Ла Лиге.

Контрпрессинг у подопечных Иманола Альгуасила тоже агрессивный, причем команда не чурается фолить. По количеству нарушений через 5 секунд после потери "королевский клуб" лидирует в Европе. Впрочем, существуют проблемы с обороной на пространстве, ведь защитникам не хватает скорости. Кроме того, смелость Реал Сосьедада является не только добродетелью, но и уязвимостью – "восьмерки" активно комбинируют на чужой трети и идут в прессинг, поэтому одной передачей соперник способен отрезать 5-6 футболистов.

Особое беспокойство вызвало желание давить 1-в-1 оппонентов, играющих в 4-3-3, как ПСЖ. При таком рисунке один из центрбеков оставался против вингера, и вообще оборона встречала соперников 3-в-3. Несмотря на это, Реал Сосьедад всегда рискует – и это могло вылиться боком во встрече со столь серьезным соперником.

На "Парк де Пренс" были реализованы как плюсы, так и минусы этой игровой модели. До перерыва Реал Сосьедад пропустил несколько опасных контратак, но в целом контролировал парижан – и создавал голевые возможности! Впрочем, сразу с началом второго тайма ПСЖ начал разрывать басков на флангах (особенно левом), легко убегая от баскских защитников. Что наиболее обидно, у "чурри-урдин" просто не нашлось физических и моральных сил на то, чтобы ответить хоть чем-то.

Победа французов со счетом 2:0 в первой встрече будто ставит точку в противостоянии. Даже если Париж пропустит дважды на бешеной "Аноэте", все равно трудно поверить в отсутствие голов Мбаппе и компании. Тем более, что нынешний Реал Сосьедад – не Реал Мадрид. Подопечные Иманола Альгуасила в последних 9-ти матчах победили только раз, причем подавляющее большинство соперников была гораздо слабее (Осасуна, Сельта, Мальорка, Севилья, и т.д.).

Но может ли ПСЖ вылететь? С одной стороны, ситуация кажется невероятной. Команда Луиса Энрике не проигрывает уже 20 матчей подряд, а в первой встрече с "чурри-урдин" она создала достаточно для разгрома за тайм. Об уровне состава вообще можно не говорить. Тем не менее, стоит отметить несколько неприятных трендов.

Во-первых, парижане стабильно проваливают первый тайм, серьезно включаясь только после перерыва. Так было не только с Сосьедадом, а и в последующих поединках с Ренном и Монако. Во-вторых, эти два последних матча ПСЖ так и не выиграл. В-третьих, у Луиса Энрике окончательно испортились отношения с Мбаппе – в предыдущих трех турах Лиги 1 Килиан получил 29, 64 и 45 минут соответственно. И это при графике "1 игра в неделю" – и при очень хороших выступлениях капитана.

Тот не остался в долгу, не став оставаться с командой во втором тайме против Монако. Получив неожиданную замену, Мбаппе фотографировался с болельщиками и отправился в вип-ложу к маме. Вряд ли эта выходка заставит отказаться от Килиана в ЛЧ, однако добиваться результата со столь токсичной атмосферой в коллективе трудно. Хотя это ПСЖ – здесь подобные отношения являются нормой.

Как бы там ни было, а ПСЖ подходит к матчу в Сан-Себастьяне с комфортным преимуществом и статусом безусловного фаворита на проход в четвертьфинал. Осталось подтвердить свой статус на поле.

Кадровая ситуация

В лазарете Реал Сосьедада лежат Барренечеа, Одриосола, Карлос Фернандес и Муньос. Кроме того под вопросом остается появление Элустондо. Потери очень неприятные, но и не критичные.

ПСЖ уже давно не может рассчитывать на Кимпембе, Курзава и Рико. Также залечивает свое повреждение Данилу Перрейра. Других проблем в составе парижан нет.

Ориентировочные составы на матч Реал Сосьедад – ПСЖ

Реал Сосьедад: Ремиро – Траоре, Ле Норман, Субельдия, Галан – Мендес, Субименди, Мерино – Кубо, Оярсабаль, Бекер

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Эрнандес – Заир-Эмери, Руис, Витинья – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры не сомневаются в проходе ПСЖ в четвертьфинал, но конкретно в матче на "Аноэте" конторы считают фаворитом Реал Сосьедад. Преимущество в коэффициентах минимальное, однако трудно понять, откуда оно вообще появилось. Команда Луиса Энрике в чемпионате еще ни разу за сезон не проиграла на выезде, в то время как подопечные Иманола Альгуасила выиграли только 5 домашек из 13-ти – а сейчас они вообще "поплыли".

Но голы будут. В этом убеждены и буки, и эксперты. ТБ 2,5 должны пробивать спокойно, причем будет залетать в обе стороны. Мы убеждены, что в ворота басков залетит больше. Ставим на победу ПСЖ.

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