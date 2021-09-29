Протистояння між Баварією та Динамо – безперечно, класика єврокубків. У 1975-му та 1977-му роках кияни виграли у мюнхенців Суперкубок УЄФА, в 1999-му році вони зустрічалися в рамках драматичного півфіналу Ліги чемпіонів (3:3 в Україні, мінімальна поразка "біло-синіх" на виїзді), а в 2000 році наш гранд переміг "рекордмайстера" у групі ЛЧ (2:0). Таким було це суперництво у нашій пам'яті, а от німці, вочевидь, згадують зовсім інші результати – 4:1 у Києві в 1994-му або 2:1 у групі в 1999-му.

Баварія – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Баварія – Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

В останні 20 років Динамо та Баварія не перетиналися один з одним. "І слава Богу", – подумає пересічний фанат, і буде правий. Кияни в силу об'єктивних причин вже не можуть бути настільки ж грізним колективом, як у 1990-х, а от Баварія стала справжнім символом безжалісної німецької машини, яка відвантажує голи вагонами й не знає, що таке рік без трофеїв. Мірчі Луческу шість років тому довелося відчути на собі, що собою являє Мюнхен – 0:7 у Німеччині, попри раннє вилучення Кучера, нічим не виправдати. Нічим, окрім міці "червоних".

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Ось і в сезоні 2021/22 "рекордмайстер" продовжує наводити жах на Європу. Баварія під керівництвом Юліана Нагельсманна провела всього 9 матчів, але за цей період команда здобула 8 перемог, забивши 41 гол – причому тільки одного разу мюнхенці забили менше трьох голів. Окей, 19 м'ячів залетіло у ворота нещасних Бремера (12:0) та Бохума (7:0), однак у списку "жертв" чемпіона Німеччини вже потрапили Борусія Д (3:1), РБ Лейпциг (4:1) і Барселона (3:0). Усі ці колективи були знищені на виїзді.

Страшно? А це ще не все! Баварія лідирує у Європі за кількістю очікуваних голів у матчі (3,06), а середня результативність становить 4,6 голів. При цьому підопічні Юліана Нагельсманна 57% своїх гольових атак починають на третині поля суперника, забиваючи менше ніж за 10 передач – а в 36% випадків достатньо 1-3 пасів. Це – найкращий показник у Європі, який говорить про якість контрпресингу та тиску на оборону суперника.

Звісно ж, ідеальних команд не існує. У Баварії теж є слабкості. В першу чергу, варто відзначити, що Юліан Нагельсманн тільки починає свою роботу на чолі омріяного клубу, тож команда поки що може не до кінця розуміти якісь його задумки. По-друге, оборона у "червоних" теж здатна помилятися – у 5-ти з 9-ти матчів вони пропускали голи, причому Кельн забивав "рекордмайстеру" двічі, а Ґладбах та РБ Лейпциг лишень дивом не відвантажили стільки ж. Навіть Гройтер Фюрт зміг відзначитись у воротах Нойєра, хоча це було зроблено вже після 0:3.

Втім, всі розуміють, що Динамо, перш за все, приїхало відсидітись у обороні. В цьому немає нічого страшного – навпаки, це раціональний підхід, тим паче що "автобус" Мірчі Луческу побудований грамотно й був відпрацьований у різних режимах на літніх зборах. Бенфіка так і не здолала цей блок, а в останні півгодини у киян ще й знайшлися сили притиснути лісабонців.

"Біло-сині" сильні у боротьбі, сильні в позиційній роботі й мають високий рівень злагодженості дій – благо, динамівці у топ-матчах завжди переходять на обережний режим з низькою посадкою. Як показали виїзні матчі проти Барси та Юве в попередньому сезоні, навіть у цій моделі чемпіон України здатний бути небезпечним.

У Лізі чемпіонів в принципі немає слабких суперників, а статус гранда не означає автоматичну перемогу останнього. Вчора це довели Шериф і Шахтар, та і Динамо рік тому виглядало у Європі гідно. Саме тому немає сенсу тремтіти на Альянц Арені – Баварія, звісно ж, грізний суперник, але якщо Кельн тут відігрувався з 0:2, то і киянам до снаги дати бій. Тим паче, що у Юліана Нагельсманна не так багато досвіду в єврокубках (особливо на тлі Мірчі Луческу).

Довгий час важко було зрозуміти, в чому криється головна вразливість "біло-синіх", адже в рамках УПЛ вони домінують, маючи найкращу статистику. Втім, перші ж два топ-матчі розкрили мінуси команди Мірчі Луческу. "Орли" на НСК "Олімпійський" показали, що під інтенсивним пресингом Динамо починає сипатись, допускаючи грубі помилки на рівному місці.

Шахтар же продемонстрував іншу особливість киян – вони можуть шикарно сповільнювати атаки суперника, перекривати звичні канали дистрибуції, вигравати усі єдиноборства й тримати правильну оборонну структуру, але достатньо всього одного голу, щоб весь футбол Динамо пішов шкереберть. Чемпіону України доводиться йти уперед, розкриваючи простір, однак у такому режимі все вирішує клас. У Баварії він, вочевидь, достатній, аби повторити успіх "гірників" у дербі.

Словом, "біло-синім" сьогодні важливо не пропускати. Легко це говорити з дивану, але в Лізі чемпіонів просто не буває в принципі.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Коман (під питанням), Ульрайх, Толіссо – Буяльський, Попов, Кулач, Бєсєдін, Рамірес

Орієнтовні склади на матч Баварія – Динамо

Баварія: Нойєр – Павар, Упамекано, Зюле, Девіс – Кімміх, Горетцка – Гнабрі, Мюллер, Сане – Левандовскі

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Гармаш, Де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Після поразки Реала від Шерифа існує величезна спокуса повірити в можливість успіху Динамо на Альянц Арені. Дійсно, така можливість є, але варто не забувати, що Реал перебуває на стадії перебудови й частенько дозволяє аутсайдерам творити історію на своєму полі – Баварія ж зараз якщо не на піку форми, то точно підходить до нього. Це найкраща команда у рейтингу УЄФА й найкращий колектив Європи за купою статистичних показників – як очікуваних, так і реальних.

Та що тут говорити. Ви і самі розумієте, що собою являє Баварія і наскільки Динамо буде важко. Вірогідно, що матч триватиме до першого голу Мюнхена – як показав досвід Класичного, далі проти киян грати набагато легше. "Біло-сині", звісно ж, сядуть в хороший автобус, але у можливість зачепитись за очки у Німеччині зовсім не віриться.

Нічия стане великою сенсацією. Ми можемо в неї вірити, але не рекомендуємо на неї ставити. Логіка говорить, що Баварія впевнено переможе, а для Динамо успіхом стане відсутність розгрому.

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