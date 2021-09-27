Матч группового этапа Бавария – Динамо состоится в Мюнхене 29 сентября. Начало – в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команда Луческу готовится к самому сложному испытанию осени. Чемпионы Германии под руководством Нагельсмана демонстрируют фантастические результаты и уже обновили несколько собственных рекордов на старте сезона. А на Камп Ноу мюнхенский суперклуб доказал статус безоговорочного фаворита группы ЛЧ, разбив кризисную Барсу. Динамо же едет в логово зверя после стартовой ничьей с Бенфикой.

Бавария – Динамо, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Киевское Динамо имеет призрачные шансы на победу, считают специалисты из авторитетной британской конторы William Hill. Коэффициент на выездной успех подопечных Луческу, который был бы огромной сенсацией, составляет 29.00. Зато домашняя виктория "ротэн" оценивается в 1.08. Ничья на Альнц Арене считается маленьким чудом – 11.00.

Тотал больше 2,5 оценили в 1.28, а тотал меньше 2,5 – 3.50. К сожалению, эксперты ожидают града голов прежде всего от хозяев. Наиболее вероятный "точный счет" – 3: 0 в пользу Баварии (6.50). Если играете в фэнтези ЛЧ, придется позаботиться о трансфере Левандовски. По меньшей мере один мяч польского снайпера оценивается в 1.22, а его хет-трик – в 4.00.

Австрийский Bwin оперирует похожими цифрами. Правда, в киевское чудо здесь верят чуть больше. Возможная победа "бело-синих" оценивается в 26.00, ценник ничьей – те же 1.00. На триумф безудержной команды Нагельсмана ставят 1.09. На то, что Динамо выиграет по крайней мере первый тайм, можно поставить с коэффициентом 12.50. Печальная реальность, но надежда умирает последней.

Динамо уже в седьмой раз померится силами с Баварией в Лиге чемпионов. Киевляне побеждали только раз, на групповом этапе сезона 99/00 (2:0). Еще три встречи завершились победами "ротэн". Памятное киевское противостояние в 99-м подарило настоящий триллер на Олимпийском (3:3). Именно Бавария остановила невероятную команду Лобановского на стадии 1/2 финала. Интересно, что дома немецкая машина никогда не громила киевлян – все три победы были с разницей в один мяч.

Динамо спокойно переиграло инертный Рух – Гармаш стал героем львовского матча