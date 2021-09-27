Матч группового этапа Бавария – Динамо состоится в Мюнхене 29 сентября. Начало – в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Бавария – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставке) нужна подписки. Игру прокомментируют Вадим Скичко и Василий Пехньо.

Напомним, что Динамо стартовало в Лиге чемпионов 2021/22 с домашней ничьей против Бенфики (0:0), тогда как Бавария в гостях поиздевалась над Барселоной (3:0). Это будет уже восьмое противостояние "бело-синих" с "ротэн" в ЛЧ. Киевляне побеждали только раз, на групповом этапе сезона 99/00 (2:0). Еще три встречи завершились победами мюнхенцев.

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