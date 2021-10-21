Бенфика в родных стенах принимала Баварию, держась на втором месте в группе и сохраняя минимальный отрыв от Барселоны. Дабы продолжать конкурентную борьбу за выход в плей-офф, португальцам нужно было цепляться хотя бы за ничью – именно поэтому Жорже Жезуш выпустил практически тот же состав, что и на победный матч против "блаугранас". Единственным исключением стала позиция правого вингера, где вышел Алмейда. Яремчук начал поединок в основе.

Бавария провела ощутимую ротацию. Вместо травмированного Дэвиса на левом фланге обороны вышел Эрнандес, Зюле сместился в центр защиты, а позицию правого фулбэка закрыл Павар. Горетцка приболел, поэтому пару Киммиху в опорной зоне состав Забитцер. Коман заменил Гнабри в роли правого вингера. Кроме того, на скамейке не оказалось Юлиана Нагельсманна – наставник мюнхенцев тоже имеет проблемы со здоровьем.

Немецкий чемпион выступал явным фаворитом встречи. В первой трети первого тайма гости решили доказать это на деле, прижав Бенфику, раскатав несколько классных атак и создав два голевых момента. Так, на 5-й минуте Сане вырвался один на один с голкипером Влаходимосом, выстрелив с левого края штрафной в дальний угол – мяч прошёл рядом со штангой! На 10-й же Левандовски мощным ударом головой с нескольких метров замкнул навес от Комана – Влаходимос парировал!

Впрочем, после такого мощного начала Бавария сбавила обороты. Бенфика смогла выровнять игру, но создать что-то интересное у чужих ворот в стартовые полчаса не удавалось. Нойер откровенно скучал, однако на 33-й минуте ему пришлось выручать партнёров – это Нуньес вошёл на левый фланг штрафной, качнул Эрнандеса и пробил в дальнюю девятку. Мануэль парировал.

Этот эпизод разбудил зверя. Уже на 35-й минуте из-за пределов штрафной по мячу неплохо приложился Коман (Влаходимос поймал его), а на 38-й Сане выполнил эффектный рейд по центру, завершив его сильным ударом метров с 25-ти. Сфера пролетела в сантиметрах от левой стойки. На 43-й же Бавария забила гол в результате прострела Сане с правого фланга и замыкания от Левандовски – впрочем, Бенфику спас VAR. Видеоасистентам показалось, что Роберт отличился рукой.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло, однако уже через две минуты после старта второго тайма мюнхенцы могли открыть счёт. Гол обязан был вколотить Павар, который после серии рикошетов во вратарской площадке "орлов" выстрелил метров с семи. К счастью для Бенфики, мяч от колена Влаходимоса попал в перекладину. Ещё через четыре минуты Левандовски замкнул передачу от Комана, пробив с минимального расстояния в голкипера, а Мюллер удачно сыграл на добивании – впрочем, и здесь "орлам" повезло. Офсайд!

Хозяева без ответа не остались. На 58-й минуте Гонсалвеш зашёл на правый край штрафной и выстрелил под перекладину – Нойер в сногсшибательном прыжке спас Баварию. Ещё через десять минут счёт мог открыть Яремчук, убежавший от Упамекано по правому флангу и из пределов штрафной пробивший в дальний угол, однако мяч предательски пролетел рядом с каркасом!

Трудно было назвать матч равным, но Бенфика держалась достойно. Тем не менее, разница в классе дала о себе знать на 70-й минуте, когда мюнхенцы заработали стандарт в метрах 23-х от ворот. Сане взялся его исполнять, нанеся удар под правую штангу – 0:1! Без шансов для Влаходимоса.

Жорже Жезуш сразу же начал готовить замены. Первая из них была проведена на 76-й минуте и стала роковой для Бенфики. Эвертон вышел вместо Яремчука, а на 80-й бразилец срезал прострел Гнабри в собственные ворота – 0:2! После этого на поле вышли ещё три свежих футболисты "орлов", однако они даже не успели разбегаться. Уже на 82-й Левандовски забил третий гол в ворота Бенфики вследствие фланговой передачи от Гнабри и скидки от Сане – Роберт забивал практически с линии ворот.

Точку во встрече поставил всё тот же Сане, который на 85-й минуте завершил крутую комбинацию точным ударом из центра штрафной. 0:4. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.