Баварія – Бенфіка: Яремчук потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Баварія в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Бенфіку. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Баварія – Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "MEGOGO". Роман Яремчук вийде в основі лісабонців.
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Стартові склади
Баварія: Нойєр – Павар, Куассі, Упамекано, Девіс – Горетцка, Кімміх – Гнабрі, Сане, Коман – Лєвандовскі
Запасні: Фрюхтль, Річардс, Кюізанс, Забітцер, Сарр, Рока, Толіссо, Мюллер, Мусіала, Станішіч
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Веріссімо, Вертонген, Морато – Маріу, Мейте, Грімальдо – Піцці, Яремчук, Евертон
Запасні: Свілар, Лейте, Нуньєс, Гонсалвеш, Радоньїч, Р. Сілва, Вайгль, Отаменді, Бернарду, Фернандеш, Рамуш, Ферру
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