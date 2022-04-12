Поєдинок Баварія – Вільяреал стартував о 22:00 за Києвом. Тиждень тому іспанська команда здолала підопічних Нагельсманна (1:0), при цьому мюнхенці мали бути щасливими, що пропустили тільки один гол. Сьогодні німецькому гранду потрібно перемагати бодай з різницею в один м'яч, щоб перевести протистояння в екстра-тайм. Звитяга в два і більше голи виведе в півфінал Баварію, а от команді Унаї Емері достатньо не програти.

Баварія – Вільяреал: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Якщо для Вільяреала це лише третій чвертьфінал в історії, то Баварія грає на цій стадії ЛЧ вже вдвадцяте. Саме мюнхенців вважають фаворитом на прохід у наступну стадію, попри поразку в першому матчі. У півфіналі переможець цього протистояння зіграє з сильнішим у дуелі Ліверпуль – Бенфіка (перший матч – 3:1).

Пряма трансляція гри – на MEGOGO. За основними подіями поєдинку на Альянц Арені можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Баварія: Нойєр – Павар, Упамекано, Ернандес – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала, Сане – Левандовскі.

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Коклен, Капу, Парехо – Ло Чельсо, Данджума, Жерар Морено.

Here are the 1️⃣1️⃣ players who will try and make history!



This is the Villarreal starting XI to face a giant of European football, @FCBayernEN. #UCL pic.twitter.com/BlAprmPZ0X — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 12, 2022

Баварія несподівано програла Вільяреалу в ЛЧ – Мюнхен у слоумо, "поплив" навіть Нойєр, німці мають радіти, що не розгром