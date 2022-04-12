Баварія – Вільяреал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ
Баварія приймає Вільяреал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Баварія – Вільяреал стартував о 22:00 за Києвом. Тиждень тому іспанська команда здолала підопічних Нагельсманна (1:0), при цьому мюнхенці мали бути щасливими, що пропустили тільки один гол. Сьогодні німецькому гранду потрібно перемагати бодай з різницею в один м'яч, щоб перевести протистояння в екстра-тайм. Звитяга в два і більше голи виведе в півфінал Баварію, а от команді Унаї Емері достатньо не програти.
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Якщо для Вільяреала це лише третій чвертьфінал в історії, то Баварія грає на цій стадії ЛЧ вже вдвадцяте. Саме мюнхенців вважають фаворитом на прохід у наступну стадію, попри поразку в першому матчі. У півфіналі переможець цього протистояння зіграє з сильнішим у дуелі Ліверпуль – Бенфіка (перший матч – 3:1).
Пряма трансляція гри – на MEGOGO. За основними подіями поєдинку на Альянц Арені можна стежити в онлайні "Футбол 24".
Стартові склади
Баварія: Нойєр – Павар, Упамекано, Ернандес – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала, Сане – Левандовскі.
Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Коклен, Капу, Парехо – Ло Чельсо, Данджума, Жерар Морено.
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