Вильярреалу критически не повезло при жеребьевке четвертьфиналов. Получить в пару Баварию – это верная подписка на разгром. И будет очень хорошо, если разгром произойдет только один раз. Именно так думали большинство фанатов и экспертов перед первой встречей этих коллективов, хотя некоторые призывали отказаться от недооценки "желтой субмарины". Да, это всего седьмая команда Ла Лиги, но она выиграла Лигу Европы, выжила в группе с МЮ и Аталантой и разгромила Ювентус.

Впрочем, несмотря на такие оценки никто не ожидал, что Вильярреал в родных стенах устроит вынос Баварии . Да, испанцы победили с минимальным счетом, но по игре они возили именитого соперника – достаточно хотя бы посмотреть на график роста показателя ожидаемых голов. И это без учета отмененного гола Коклена. Подопечные Унаи Эмери доминировали в течении большей части поединка.

Бавария неожиданно уступила Вильярреалу – Мюнхен в слоумо, "поплыл" даже Нойер, немцы должны радоваться, что не разгром

Характерной стала статистика продвижений мяча в радиус 20 метров от ворот соперника. Вильярреал входил в штрафную, в основном через командное взаимодействие – у "желтой субмарины" 8 успешных проникающих передач (из 13-ти попыток), 2 успешных кросса (из семи) и 5 ​​врываний на дриблинге. Бавария же сделала всего 5 прогрессивных пасов (из 9-ти попыток) и 3 кросса (с 13-ти), но 9 раз входила в штрафную через дриблинг конкретных футболистов. Для систематизированного проекта Юлиана Нагельсманна такой футбол не характерен.

Это уже не первый выездной провал Баварии. На стадии 1/8 финала мюнхенцев около часа возил РБ Зальцбург, а в группе можно вспомнить тяжелый матч против Динамо. В Бундеслиге картина еще хуже – за пределами родных стен "рекордмайстер" проиграл Бохуму со счетом 0:4, а от кризисного Гладбаха команда проглотила 5 голов.

При всех этих недостатках Баварию нельзя назвать нестабильной. Осечек при Нагельсманье стало больше, они стали громче, да и вообще мюнхенцы частенько дают играть против себя – но, в общем, мюнхенская машина остается такой же мощной, как и раньше. По большинству статистических показателей немецкий чемпион входит в топ-3 команд Европы, а в тактическом плане команда стала более гибкой.

Именно поэтому провалы в одном конкретном матче не следует считать сигналом какого-либо кризиса. РБ Зальцбург понял это лучше других – после шикарной домашки австрийцы приехали в Мюнхен и проиграли со счетом 1:7. Да и в матче с Вильярреалом "красные" продемонстрировали топ-класс – хотя они и провалились, но за ударами с пределов штрафной было равенство (8:8), а по касаниям по мячу Бавария имела огромное преимущество (43 - 25).

Тем не менее, сегодня существуют опасения относительно готовности мюнхенцев пройти в полуфинал. В Зальцбурге проблемы немцев были простыми и понятными – без Нойера они не могли играть агрессивно и рискованно, так что пришлось оставлять сопернику лишние секунды и метры. Поражение в Испании стало более тяжелым – Бавария тактически не смогла переиграть Вильяреал. Унаи Эмери грамотно выстроил позиционную оборону, дисциплинированно держа плотность между линиями и игроками в ней. Растянуть защиту "желтой субмарины" или перегрузить зону гостям не удалось.

При этом "подводники" при работе с мячом работали очень смело, высоко поднимая линию обороны и включая агрессивный (и достаточно эффективный) прессинг. Во втором же тайме игра стала более хаотичной – Бавария начала проводить хорошие атаки, но контрвыпады Вильярреала оказались гораздо более острыми.

Интриги добавляет и трудная победа "рекордмайстера" над Аугсбургом, одержанная благодаря пенальти на 82-й минуте. Такой футбол Бавария продемонстрировала не на выезде (там она вообще проиграла), а дома. Вильярреал свой матч в чемпионате не выиграл, расписав ничью с Атлетиком – впрочем, для команд Унаи Эмери это нормально. Перед выносом мюнхенцев они, например, проиграли Кадису и Леванте (19-й и 20-й командам Ла Лиги).

Словом, сегодня нас ожидает очень интересное противостояние, в котором Бавария вполне может вылететь. Такой матч точно стоит вашего внимания.

Кадровая ситуация

Баварии так же не могут помочь травмированные Чупо-Мотинг и Толиссо. Кроме того, в лазарет загремел Никлас Зюле – потеря неприятная, но его могут заменить Куасси или Эрнандес. Дисквалифицированных в составе мюнхенцев нет.

У Вильярреала с кадрами все стабильно. Альберто Морено вылетел до конца сезона, но без него команда играть научилась (в конце концов он не был критически важен для Эмери). Кроме того, существуют вопросы о готовности Диа. Дисквалификаций у испанцев тоже нет.

Ориентировочные составы на матч Бавария – Вильярреал

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен, Капу, Парехо, Ло Чельсо – Жерар Морено, Данджума

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, серия пенальти

Бавария остается фаворитом как у букмекеров, так и у большинства аналитиков. Спорить с этим фактом нет смысла – класс мюнхенцев значительно выше, а история избиения Зальцбурга на Альянц Арене еще свежа. Если мюнхенцы настроятся, они способны вынести любой коллектив Европы.

Впрочем, сегодняшний поединок обещает быть очень сложным для немцев. Унаи Эмери поставил Вильярреалу шикарную систему позиционной обороны, но на самом деле его команда умеет все – контратаки, прессинг, позиционное наступление и все вместе в рамках одной системы. Вопрос только в пропорциях. В Мюнхене "подводники", по всей видимости, выставят "автобус" – по крайней мере, на время стартового нашествия Баварии – но они способны наказать соперника за первую же ошибку. Поединок на Керамике это продемонстрировал.

Мы склоняемся к варианту, при котором Бавария забьет закрытому Вильярреалу два-три гола, но при этом пропустит достаточно для перевода игры в овертайм. В них же более опытные мюнхенцы с лучшим кадровым потенциалом и высшим классом должны были бы одержать верх, однако "желтая субмарина" за последний год выдержала кучу таких овертаймов. Поэтому мы рискнем поставить даже на серию пенальти.

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