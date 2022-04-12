Вільяреалу критично не пощастило при жеребкуванні чвертьфіналів. Отримати в пару Баварію – це вірна підписка на розгром. І буде дуже добре, якщо розгром станеться тільки один раз. Саме так думала більшість фанатів та експертів перед першою зустріччю цих колективів, хоча дехто закликав відмовитись від недооцінки "жовтої субмарини". Так, це лишень сьома команда Ла Ліги, але вона виграла Лігу Європи, вижила у групі з МЮ та Аталантою й розгромила Ювентус.

Втім, навіть за таких оцінок ніхто не очікував, що Вільяреал у рідних стінах влаштує винос Баварії. Так, іспанці перемогли з мінімальним рахунком, але по грі вони возили іменитого суперника – достатньо хоча б подивитись на графік зросту показника очікуваних голів. І це без урахування скасованого гола Коклена. Підопічні Унаї Емері домінували протягом більшої частини поєдинку.

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Характерною стала статистика просувань м'яча у радіус 20-ти метрів від воріт суперника. Вільяреал входив у штрафний, здебільшого, через командну взаємодію – у "жовтої субмарини" 8 успішних проникних передач (з 13-ти спроб), 2 успішних кроси (із семи) та 5 вривань на дриблінгу. Баварія ж зробила всього 5 прогресивних пасів (з 9-ти спроб) та 3 кроси (з 13-ти), але 9 разів входила у карний майданчик через дриблінг конкретних футболістів. Для систематизованого проекту Юліана Нагельсманна такий футбол не є характерним.

Це вже не перший виїзний провал Баварії. На стадії 1/8 фіналу мюнхенців приблизно годину возив РБ Зальцбург, а в групі можна пригадати важкий матч проти Динамо. У Бундеслізі картина ще гірша – поза межами рідних стін "рекордмайстер" програв Бохуму з рахунком 0:4, а від кризового Ґладбаха команда ковтнула аж 5 голів.

При всіх цих недоліках Баварію не можна назвати нестабільною. Осічок при Нагельсманні стало більше, вони стали гучнішими, та і загалом мюнхенці частенько дозволяють грати проти себе – втім, мюнхенська машина залишається такою ж потужною, як і раніше. За більшістю статистичних показників німецький чемпіон входить у топ-3 команд Європи, а в тактичному плані команда стала більше гнучкою.

Саме тому провали в одному конкретному матчі не варто вважати сигналом якоїсь кризи. РБ Зальцбург зрозумів це краще за інших – після шикарної домашки австрійці приїхали у Мюнхен і програли з рахунком 1:7. Та і в матчі з Вільяреалом "червоні" продемонстрували топ-клас – так, в цілому вони провалились, але за ударами з меж штрафного була рівність (8:8), а за дотиками до м'яча у ньому Баварія мала величезну перевагу (43-25).

Тим не менш, сьогодні існують певні побоювання щодо готовності мюнхенців пройти у півфінал. У Зальцбурзі проблеми німців були простими й зрозумілими – без Нойєра вони не могли грати агресивно й ризиковано, тож довелося залишати супернику зайві секунди та метри. Поразка в Іспанії стала більш важкою – Баварія тактично не змогла переграти Вільяреал. Унаї Емері грамотно вибудував позиційну оборону, дисципліновано тримаючи щільність між лініями та гравцями у ній. Розтягнути захист "жовтої субмарини" чи перевантажити якусь зону гостям не вдалося.

При цьому "підводники" при роботі з м'ячем працювали надзвичайно сміливо, високо підіймаючи лінію оборони й вмикаючи агресивний (і досить ефективний) пресинг. В другому ж таймі гра стала більш хаотичною – Баварія почала проводити хороші атаки, але контрвипади Вільяреала виявились набагато гострішими.

Інтриги додає і важка перемога "рекордмайстера" над Аугсбургом, здобута завдяки пенальті на 82-й хвилині. Такий футбол Баварія продемонструвала не на виїзді (там вона взагалі програла), а вдома. Вільяреал же свій матч у чемпіонаті не виграв, розписавши нічию з Атлетіком – втім, для команд Унаї Емері це нормально. Перед виносом мюнхенців вони, наприклад, програли Кадісу та Леванте (19-й та 20-й командам Ла Ліги).

Словом, сьогодні нас очікує дуже цікаве протистояння, в якому Баварія цілком може вилетіти. Такий матч точно вартий вашої уваги.

Кадрова ситуація

Баварії все так же не можуть допомогти травмовані Чупо-Мотінг та Толіссо. Крім того, в лазарет загримів Ніклас Зюле – втрата неприємна, але його можуть замінити Куассі чи Ернандес. Дискваліфікованих у складі мюнхенців немає.

У Вільяреала з кадрами все стабільно. Альберто Морено вилетів до кінця сезону, але без нього команда грати навчилась (зрештою, він не був критично важливим для Емері). Крім того, існують питання щодо готовності Діа. Дискваліфікацій у іспанців також немає.

Орієнтовні склади на матч Баварія – Вільяреал

Баварія: Нойєр – Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовскі

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Коклен, Капу, Парехо, Ло Чельсо – Жерар Морено, Данджума

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, серія пенальті

Баварія залишається фаворитом як у букмекерів, так і у більшості аналітиків. Сперечатись з цим фактом немає сенсу – клас мюнхенців значно вищий, а історія побиття Зальцбурга на Альянц Арені ще свіжа. Якщо мюнхенці налаштуються, то вони здатні винести будь-який колектив Європи.

Втім, сьогоднішній поєдинок обіцяє бути дуже складним для німців. Унаї Емері поставив Вільяреалу шикарну позиційну оборону, але насправді його команда вміє все – контратаки, пресинг, позиційний наступ і усе разом в рамках однієї системи. Питання лишень у пропорціях. У Мюнхені "підводники", вочевидь, виставлять "автобус" – принаймні, на час стартової навали Баварії – але вони здатні покарати суперника за першу ж помилку. Поєдинок на Кераміці яскраво це продемонстрував.

Ми схиляємось до варіанту, при якому Баварія заб'є закритому Вільяреалу два-три голи, але при цьому пропустить достатньо для переведення гри в овертайм. В них же більш досвідчені мюнхенці з кращим кадровим потенціалом і вищим класом повинні були б взяти гору, однак "жовта субмарина" за останній рік витримала купу таких овертаймів. Саме тому ми ризикнемо поставити навіть на серію пенальті.

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