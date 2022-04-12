Год назад Челси очень уверенно вынес Реал в полуфинале Лиги чемпионов, а по ходу нынешнего розыгрыша турнира лондонцы демонстрировали большую системность игры, чем мадридцы. После разгрома "сливочных" в Эль Классико даже букмекеры поверили в слабость испанцев и Карло Анчелотти – коэффициент на их победу в Англии были настолько высокими, будто против "пенсионеров" играл ковалевский Колос. Даже фактор Бензема рассматривали, как порок Реала – мол, слишком уж команда от него зависит.

Возможно, так и есть. Возможно, 41% голов "бланкос" при участии Карима – это действительно многовато, но после хет-трика француза на Стемфорд Бридж все эти разговоры теряют смысл. "Королевский клуб" усилиями Бензема (а также невероятных Модрича и Винисиуса) разорвал Челси на контратаках всего за 50 минут, а затем довольно спокойно засушил игру. Подопечным Томаса Тухеля еще и повезло, ведь Реал вполне мог забить 4 или 5 голов.

Реал благодаря хет-трику Бензема уверенно победил Челси в первом четвертьфинале ЛЧ

Конечно, на одном гении победы не строятся. Подопечные Карло Анчелотти торжествовали благодаря качественной работе при перемещениях – они шикарно меняли позиции во всех фазах игры, вырываясь из-под прессинга Челси и отыгрывая среднюю линию в две-три передачи. Кроме того, удачно сработала идея Карло прикрепить Вальверде к Аспиликуэте – благодаря этому Реал не позволял Челси перегружать зоны. При этом Федерико еще и блестяще поддерживал атаку. В конце концов, огромную роль в переходных фазах сыграл Модрич.

Мадридцы благодаря грамотной позиционной работе открывали пространство – а при игре на нем Реал превращается в лучшую команду планеты. Впрочем, даже при таком раскладе записывать "сливочных" в фавориты ответного матча рано, ведь не только благодаря своим перемещениям "бланкос" разнесли Челси. Многое зависело и от решений Томаса Тухеля.

Немецкий коуч в последнее время полюбил эксперименты, но успеха они не приносят. Перевод Лофтуса-Чика в опорную зону завершился разгромом от Брентфорда, а в поединке с Реалом наставник лондонцев задвинул Аспиликуэту на левый фланг. Вальверде съел Сесара, однако главной проблемой стал прессинг – при схеме 3-4-3 его начинали Хаверц, Вернер и Маунт. Между ними постоянно возникало недоразумение – в частности, Кай постоянно бросал Казэмиро, а в центре часто не замечали смещения Карвахаля.

Как следствие, Реал проходил прессинг Челси и разрывал центр без особого напряжения (те же смещения Карвахаля привычны для поединков в Ла Лиге). Впрочем, в перерыве Томас Тухель сменил тактику – команда перешла на 4-3-3 в атаке и прессинговала схемой 4-4-2, при которой кто-то обязательно прикрывал опорника мадридцев. После этих изменений Челси перевернул игру, завершив второй тайм со счетом 12-1 по ударам и точно наиграв на второй гол. Если бы не фантастическая форма Куртуа, он бы случился.

Значит ли это, что Челси все так же крут, каким его и описывали до первого матча? Неизвестно. Реал после третьего гола начал сушить игру и позволил не так уж много острых моментов (из пределов штрафной прошел только один острый эпизод). Лондонцы стали намного лучше играть во втором тайме, но готовность дожимать не самую мощную оборону "сливочных" осталась под вопросом.

Стал ли Челси лучше за эту неделю? Разгром достаточно крепкого Саутгемптона со счетом 6:0 явно намекает, что да – но какие выводы можно делать из матча, в котором забивают 4 гола в первые 30 минут? Реально отметить можно разве что шикарный футбол немецких форвардов.

Реал ничего нового за неделю тоже не продемонстрировал. Подопечные Карло Анчелотти победили Хетафе, доминируя по всем показателям, однако разгрома не произошло – команда, играя без Модрича, Крооса и Менди, ограничилась счетом 2:0. Правда, соперник мог размочить его благодаря парочке быстрых контратак. В одной из них Унал даже попал в штангу. Впрочем, в текущем сезоне защиту "сливочных" идеальной никто и не называл.

Словом, в мадридском сражении за полуфинал Лиги чемпионов интрига жива. Сегодня стоит ожидать очень интересный матч.

Кадровая ситуация

К сожалению, увидеть Эдена Азара в противостоянии с бывшим клубом болельщикам не удастся – бельгиец остается в лазарете. Кроме того, Реалу не помогут травмированный Йович и подхвативший фарингит Иско. Эти потери нельзя назвать серьёзными, а вот отсутствие Милитао будет ощущаться. Центрбек не сыграет из-за дисквалификации, поэтому его с большой вероятностью заменит Начо. Кроме того, существуют вопросы готовности Менди – поединок с Хетафе тот пропускал из-за небольшого повреждения.

Челси продолжает выступления без травмированных Чилуэлла и Хадсона-Одоя. Также Томас Тухель не сможет рассчитывать на Лукаку – он тоже загремел в лазарет. Баркли же просто заболел. Зато точно сыграет Аспиликуэта – его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Челси

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Челси: Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта – Жоржиньо, Канте, Ковачич – Маунт, Хаверц, Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Вопреки выносу в первом матче, букмекеры оставляют для Челси такие же шансы на победу, как и для Реала. Понять их не сложно – в Лондоне очень многое решил первый тайм, где "пенсионеры" из-за неудачной схемы начисто провалили прессинг. После перерыва команда Томаса Тухеля перестроилась и оставила мадридцев без пространства, нанеся 12 ударов по воротам. Значит, проблема не в форме англичан, а в тактическом решении на конкретные 45 минут.

Еще одним фактором в пользу Челси может выступать подготовка Карло Анчелотти к топ-матчам. Он всегда придумывает какие-то интересные вещи под такие поединки, но их эффективность по ходу сезона была крайне неоднозначной – а в управлении по ходу игры итальянец точно слабее Тухеля. Наставник Реала умело строит стабильные проекты для длинных дистанций, благодаря чему и триумфует в Ла Лиге, но в матчах на вылет становится уязвимым.

Именно поэтому можно прогнозировать даже два гола в ворота "сливочных". Челси остается крайне опасным – впрочем, таковым он был и перед первой встречей. Результат мы помним. Реал испытывает серьезные проблемы в поединках против системных соперников, но за весь сезон мадридцы допустили только один громкий провал с нулем шансов на победу – это произошло у Эль Класико. Даже матч в Париже, несмотря на всю позорность футбола "бланкос", завершился лишь минимальным поражением.

Встреча на Стемфорд Бридж доказала, что не следует недооценивать способность Реала вести позиционную игру. Команда шикарно создает пространство и демонстрирует убийственную эффективность в переходных фазах и завершении атак.

Да, существует большая зависимость от Бензема, но в текущем сезоне она оправдана – а именно в игре с Челси наличие Карима будет иметь огромное значение. Оборона "пенсионеров" так и не справилась с ним – француз манипулировал ею, вытаскивая защитников в глубину, обыгрываясь с Винисиусом / Вальверде и врываясь в освобождённую зону. Кроме того, он шикарно убегал от Тьяго Силвы на рывках.

В конце концов, стоит не забывать, что Челси так и не смог конвертировать свое давление после перерыва в гол, хотя Реал выключился из контригры. Возможно, это был лишь нефарт, но глобально Томасу Тухелю не удалось переиграть Карло Анчелотти – немец погасил пожары первого тайма, но новых идей для взлома достаточно хрупкой обороны соперника не придумал.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, мы склоняемся к ставке на боевую ничью. Обе команды достаточно сильны для того, чтобы забить по 2 гола друг другу. Тем не менее, однозначно быть уверенным в подобном результате тяжело, ведь очень многое будет зависеть от тренерской дуэли.

Бавария – Вильярреал: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов