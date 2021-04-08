"Я доволен результатом, отношением команды, которая оказалась в непростой ситуации, играя против лучшей команды Европы. Нужно поздравить игроков, они жертвовали собой. Попробуем повторить такую ​​игру.

Бавария – ПСЖ – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мой план на поединок? Когда побеждаешь, всегда легче объяснить свои решения. Все думают, что ты сделал правильный выбор. Но победа – заслуга игроков, они главные герои. Однако, у нас будет еще одна игра, 90 минут. Первую встречу мы провели хорошо, но ответный матч будет сложным.

Камбэк Баварии? Получился совсем другой результат по сравнению с первым матчем с Барселоной, преимущество минимальное. Надеемся, что наш второй поединок будет лучшим, чем тот матч с Барселоной. Но всегда есть масса деталей, которые нужно учитывать, чтобы достичь результата", – цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде одолел Баварию со счетом 3:2. Мбаппе отметился дублем, еще один гол забил Маркиньос. Ответный матч состоится 13 апреля.

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