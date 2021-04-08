"Я задоволений результатом, ставленням команди, яка опинилася у непростій ситуації, граючи проти найкращої команди Європи. Потрібно привітати гравців, вони жертвували собою. Спробуємо повторити таку гру.

Баварія – ПСЖ – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Мій план на поєдинок? Коли перемагаєш, завжди легше пояснити свої рішення. Всі думають, що ти зробив правильний вибір. Але перемога – заслуга гравців, вони головні герої. Проте у нас буде ще одна гра, 90 хвилин. Першу зустріч ми провели добре, але матч-відповідь буде складним.

Камбек Баварії? Вийшов зовсім інший результат у порівнянні з першим матчем з Барселоною, перевага мінімальна. Сподіваємося, що наш другий поєдинок буде кращим, ніж той матч з Барселоною. Але завжди є маса деталей, які потрібно враховувати, щоб досягти результату", – цитує Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на виїзді здолав Баварію з рахунком 3:2. Мбаппе відзначився дублем, ще один гол забив Маркіньйос. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня.

ПСЖ перестріляв Баварію: феєричний фарт Парижа, геніальний матч Кімміха, тріумф Наваса, зіркова вистава Мбаппе і Неймара