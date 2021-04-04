Бавария – ПСЖ: Мбаппе в травме Левандовски нашел позитив для парижан
Суперзвезда ПСЖ Килиан Мбаппе положительно оценил отсутствие Роберта Левандовски в грядущих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Левандовски – замечательный футболист, а его отсутствие – хорошая новость для нас. Я не радуюсь травмам других, но мы не откажемся от такого", – цитирует Мбаппе L’Equipe.
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К слову, первое противостояние 1/4 финала между Баварией и ПСЖ состоится уже в среду, 7 апреля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 13 апреля.
Роберт Левандовски из-за травмы, полученной в поединке за сборную Польши, пропустит обе встречи с ПСЖ, а всего на восстановление поляку понадобится около 4 недель.
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