"Левандовски – замечательный футболист, а его отсутствие – хорошая новость для нас. Я не радуюсь травмам других, но мы не откажемся от такого", – цитирует Мбаппе L’Equipe.

Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге чемпионов – Бавария сообщила сроки восстановления

К слову, первое противостояние 1/4 финала между Баварией и ПСЖ состоится уже в среду, 7 апреля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 13 апреля.

Роберт Левандовски из-за травмы, полученной в поединке за сборную Польши, пропустит обе встречи с ПСЖ, а всего на восстановление поляку понадобится около 4 недель.

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