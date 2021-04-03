Лига 1, 31 тур

Монако – Метц – 4:0

Голы: Фабрегас, 50 (пен.), Фолланд, 52, Бен-Йеддер, 77, 89 (пен.)

Удаление: Бойе, 87 (М)

ПСЖ – Лилль – 0:1

Гол: Дэвид, 20

Удаления: Неймар, 90 – Джалло, 90+1

Ланс – Лион – начало в 22:00

Монако продолжил свое преследование группы борцов за чемпионство. Команда Ковача тайм мучилась с Метцом, но после перерыва не оставила мокрого места от середняка. Сеск Фабрегас получил возможность открыть счет с пенальти, а Фолланд сразу закрепил преимущество монегасков. Добил гостей Бен-Йеддер, оформивший дубль.

Неймар наконец определился со своим будущим – бразильцу пообещали много денег

В Париже состоялся едва ли не главный матч сезона. ПСЖ и Лилль определяли лидера по итогам тура, перед которым у обеих команд было по 63 очка. Команды продемонстрировали боевой настрой со старта – арбитр раздал три желтые карточки до 19 минуты. Первым о футболе вспомнил Джонатан Дэвид. Экс-напарник Яремчука остался без присмотра в штрафной соперника и с рикошетом расстрелял Наваса. К сожалению, вскоре канадец покинул поле из-за травмы.

Возвращение Неймара в основу сыграло с ПСЖ злую шутку. Бразилец упускал хорошие моменты и охотно "велся" на провокации игроков Лилля. Андре едва не разорвал футболку Нея – тот в ответ схватил француза за лицо. У подопечных Почеттино ничего не получалось, и это вылилось в нервную концовку. Проблемы снова спровоцировал Неймар. Самый дорогой игрок мира толкнул соперника за пределами поля и увидел вторую желтую. Завязалась небольшая потасовка, по мотивам которой выгнали еще и Джалло. Это не помешало Лиллю удержать преимущество – "доги" оторвались на три очка, став единоличным лидером.

Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду