COVID-19 продовжує вносити корективи у плани команд. Цього разу постраждав ПСЖ.

Алессандро Флоренці здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний Twitter ПСЖ. 30-річний італієць вже перебуває на самоізоляції.

Баварія – ПСЖ: Мбаппе у травмі Лєвандовскі знайшов позитив для парижан

Виявлена хвороба майже унеможливлює участь Флоренці у прийдешньому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться вже в середу, 7 квітня. Матч-відповідь запланований на 13 квітня.

Зауважимо, мюнхенці теж зазнали солідної втрати. Через травму, отриману у збірній Польщі, обидва протистояння пропустить Роберт Лєвандовскі.

ПСЖ поступився Ліллю у хамській битві імені Неймара, Ліон продовжив слабку серію і випав із зони Ліги чемпіонів: Ліга 1