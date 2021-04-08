"Соперник забил три мяча, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли достичь хорошего результата сегодня, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я доволен сегодняшним выступлением и качеством нашей игры.

Бавария – ПСЖ – 2:3 – видео голов и обзор матча

Наша команда борется все 90 минут. Это качество, которое отличает Баварию от других. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше, но мы извлекаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с ПСЖ.

У нас было много моментов, мы играли в потрясающий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с ПСЖ, то можно с позитивом ждать ответный матч в Париже", – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария в домашнем поединке уступила ПСЖ (2:3) – дублем в ворота Нойера отличился Мбаппе. Ответный матч состоится уже 13 апреля, начало в 22:00.

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