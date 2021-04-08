"Суперник забив три м'ячі, майже не маючи моментів, а у нас було багато шансів. Ми могли досягти хорошого результату сьогодні, але реалізація була не на найкращому рівні. Однак я задоволений сьогоднішнім виступом і якістю нашої гри.

Баварія – ПСЖ – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Наша команда бореться всі 90 хвилин. Це якість, яка відрізняє Баварію від інших. Гравців, здатних вийти на поле, все менше і менше, але ми витягаємо з ситуації максимум. Звичайно, хтось засмучений, але ми направимо цю енергію на матч-відповідь із ПСЖ.

У нас було багато моментів, ми грали у вражаючий футбол. Я не люблю програвати. Раз вже це доводиться робити, то давайте програвати, граючи в такий футбол. Якщо оцінити наш матч з ПСЖ, то можна з позитивом чекати на матч-відповідь в Парижі", – наводить слова Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія у домашньому поєдинку поступилась ПСЖ (2:3) – дублем у ворота Нойєра відзначився Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться вже 13 квітня, початок о 22:00.

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