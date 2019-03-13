Бавария – Ливерпуль: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария принимает Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24".

Отвтный атч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Бавария – Ливерпуль начнался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Первая встреча между этими командами завершилась без голов.

Бавария – Ливерпуль: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Бавария: Нойер – Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес, Тьяго – Хамес – Гнабри, Левандовски, Рибери

Запасные: Ульрайх, Боатенг, Горецка, Дэвис, Коман, Йонг, Санчеш

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Милнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Миньоле, Фабиньо, Ловрен, Старридж, Лаллана, Шакири, Ориджи

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