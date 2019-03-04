Гари Невилл посоветовал Ливерпулю вылететь из Лиги чемпионов, чтобы сосредоточиться на АПЛ

Экс-капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что Ливерпулю стоит проиграть Баварии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылететь из турнира, чтобы сосредоточиться на выступлениях в чемпионате Англии.

"Я уже давно считаю, что Ливерпуль может победить в АПЛ, если только у них будет максимально разгружен календарь. Могу еще раз это повторить.

Возможно, кому-то это может показаться безумием, ведь команда не должна играть на поражение, но, если "красные" вылетят из Лиги чемпионов у них будет больше шансов завоевать титул чемпионов в Англии", – цитирует Невилла Sky Sports.

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К слову, после 29 туров Ливерпуль занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Клоппа 70 очков, что на один пункт меньше, чем у Манчестер Сити, которое сейчас лидирует.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Баварией сыграли вничью 0:0. Ответный матч между этими командами состоится в Мюнхене 13 марта.

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