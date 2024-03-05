Бавария принимает Лацио в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бавария – Лацио стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Бавария – Лацио: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лацио сенсационно выиграл первый матч, однако фаворитом на проход в четвертьфинал все равно считается Бавария. На фоне кризиса результатов и качества игры немецкий клуб объявил, что Томас Тухель летом потеряет работу.

Стартовые составы команд

Бавария: Нойер – Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро – Павлович, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн.

Запасные: Ульрайх, Перец, Ким, Гнабри, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Дэвис, Тель, Лаймер.

Лацио: Проведель – Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини – Гендузи, Весино, Луис Альберто – Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Сепе, Магро, Камада, Педро, Касале, Исаксен, Кастельянос, Хюсай, Лаццари, Катальди, Наполитано, Руджери.

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