Баварія приймає Лаціо в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Баварія – Лаціо стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Баварія – Лаціо: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лаціо сенсаційно виграв перший матч, однак фаворитом на прохід у чвертьфінал все одно вважається Баварія. На фоні кризи результатів і якості гри німецький клуб оголосив, що Томас Тухель влітку втратить роботу.

Стартові склади команд

Баварія: Нойєр – Кімміх, де Лігт, Дайєр, Геррейро – Павловіч, Горецка – Сане, Мюллєр, Мусіала – Кейн.

Запасні: Ульрайх, Перец, Кім, Гнабрі, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Девіс, Тель, Лаймер.

Лаціо: Проведель – Марушіч, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні – Гендузі, Весіно, Луїс Альберто – Дзакканьї, Іммобіле, Феліпе Андерсон.

Запасні: Сепе, Магро, Камада, Педро, Касале, Ісаксен, Кастельянос, Хюсай, Лаццарі, Катальді, Наполітано, Руджері.

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