"Есть ли у Баварии слабые места? Да, переходы всем даются тяжело. Если будет получаться быстро выходить из-под прессинга – думаю, будут моменты.

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Отсутствие Буяльского – это потеря. Насколько – покажет матч. Индивидуальными действиями их точно не обыграешь. Есть командная игра и выполнение установок. Если выполним то, что говорили на теории, 100 % шанс будет", – заявил хавбек в комментарии YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, что матч Бавария – Динамо состоится сегодня, 29 сентября. Начало поединка в 22:00.

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