"Чи є у Баварії слабкі місця? Так, переходи всім даються важко. Якщо вдаватиметься швидко виходити з-під пресингу – думаю, будуть моменти.

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Відсутність Буяльського – це втрата. Наскільки – покаже матч. Індивідуальними діями їх точно не обіграєш. Є командна гра та виконання настанов. Якщо виконаємо те, що казали на теорії, 100 % шанс буде", – заявив хавбек у коментарі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, що матч Баварія – Динамо відбудеться сьогодні, 29 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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