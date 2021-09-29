"Бавария – Динамо – 9:5": мюнхенцы устроили развлечение с унижением команды Луческу
Бавария решила разнообразить ожидание поединка 2-го тура Лиги чемпионов против Динамо.
Мюнхенский клуб в своем официальном Twitter-аккаунте предложил фанатам "угадать" итог матча. В течение короткого видео быстро крутилась "рулетка" счетов, а болельщики потом бросали скрины, которые им выпали.
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Разнообразие вариантов было большим – от 9:0 до 0:9. Впрочем, пресс-служба Баварии почему-то ретвитнула только скрины с разгромной победы в свою пользу. В частности, "предсказали" избиение Динамо со счетом 3:0, 4:1 или 9:5.
Добавим, что настоящий поединок между командами Нагельсманна и Луческу состоится сегодня, начало в 22:00.
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