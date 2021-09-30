"Результат отражает то, что происходило на поле. Я и до игры говорил, что Бавария – претендент номер один на победу в Лиге чемпионов. Знал, что нам нельзя атакующе играть с таким соперником, который умело использует свободные зоны за спиной оппонента благодаря индивидуальным действиям и вертикальным передачам. Это было видно во втором тайме, когда мы пошли отыгрываться. В трех или даже в четырех случаях из пяти мы пропустили из-за своих же ошибок, когда отпускали мяч при выходе из обороны.

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До первого гола мы хорошо играли, сдерживали натиск соперника. Моментов практически не было. Но мяч с пенальти сразу изменил ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что на Сидорчуку фолили. Его толкнули. Затем мы легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпустил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота.

Пробовали выходить в атаку после пропущенных мячей, у нас было несколько хороших моментов, но мы часто теряли мяч во время последнего паса. Мы неправильно думали, поэтому не смогли забить. Выходя вперед, оставляли позади свободные зоны, которыми соперник воспользовался во втором тайме. Гол Сане с острого угла показал высокий уровень этого игрока и не только его.

Бавария для нас – очень сильный соперник. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать. Сегодня мюнхенцы оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Но мы не смогли воспользоваться этими моментами", – цитирует Луческу Динамомания.

К слову, Бавария после двух туров ЛЧ уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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