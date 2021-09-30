Защитник Динамо Томаш Кендзера получил от Мирчи Луческу объяснения своего места на скамейке запасных в матче против Баварии (0:5).

"Перед матчем я говорил с тренером об этой ситуации. Он сказал, почему так произошло. Я не хочу говорить об этом публично, потому что это неуместно. Это командные вопросы.

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Бавария в данный момент даже сильнее Барселоны и Ювентуса. При всем уважении к этим командам. Думаю, в будущем мы можем показать больше", – цитирует Кендзеру Рolsatsport.

Добавим, что в перерыве поляк появился на поле, однако это не спасло Динамо от еще 3 пропущенных голов.

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