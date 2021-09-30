Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав від Мірчі Луческу пояснення щодо свого місця на лаві запасних у матчі проти Баварії (0:5).

"Перед матчем я говорив з тренером про цю ситуацію. Він сказав, чому так сталося. Я не хочу говорити про це публічно, тому що це недоречно. Це командні питання.

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Баварія на цей момент навіть сильніша за Барселону і Ювентус. При всій повазі до цих команд. Думаю, в майбутньому ми можемо показати більше", – цитує Кендзьору Рolsatsport.

Додамо, що у перерві поляк з'явився на полі, проте це не врятувало Динамо від ще 3 пропущених голів.

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