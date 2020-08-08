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Бавария – Челси: Мюллер повторил историческое достижение в Лиге чемпионов

23:10 - Читати українською
Бавария – Челси: Мюллер повторил историческое достижение в Лиге чемпионов
Томас Мюллер / BBC

Форвард Баварии Томас Мюллер вписал свое имя в историю немецкого футбола.

9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски
 
Тамми Абрахам 44’
9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
44’ Тамми Абрахам
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски

Матч против Челси стал 112-м для Томаса Мюллера в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote.

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Таким образом, нападающий догнал своего легендарного экс-одноклубника Филиппа Лама, став вторым рекордсменом среди немецких игроков в самом престижном европейском турнире.

К слову, Мюллер провел 46 поединков в сезоне 2019/20 в составе Баварии, записав в свой актив 12 голов и 25 ассистов.

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Теги
Лига чемпионов Бавария - Челси Филипп Филипп Лам Томас Томас Мюллер Бавария Бавария
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