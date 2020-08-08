Бавария – Челси: Мюллер повторил историческое достижение в Лиге чемпионов

Матч против Челси стал 112-м для Томаса Мюллера в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote.
Бавария – Челси: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Таким образом, нападающий догнал своего легендарного экс-одноклубника Филиппа Лама, став вторым рекордсменом среди немецких игроков в самом престижном европейском турнире.
К слову, Мюллер провел 46 поединков в сезоне 2019/20 в составе Баварии, записав в свой актив 12 голов и 25 ассистов.
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