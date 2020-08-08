Бавария – Челси: Мюллер повторил историческое достижение в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Томас Мюллер вписал свое имя в историю немецкого футбола.

Матч против Челси стал 112-м для Томаса Мюллера в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote.

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Таким образом, нападающий догнал своего легендарного экс-одноклубника Филиппа Лама, став вторым рекордсменом среди немецких игроков в самом престижном европейском турнире.

К слову, Мюллер провел 46 поединков в сезоне 2019/20 в составе Баварии, записав в свой актив 12 голов и 25 ассистов.

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