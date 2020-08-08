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Баварія – Челсі: Мюллєр повторив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

23:07 - Читать на русском
Баварія – Челсі: Мюллєр повторив історичне досягнення в Лізі чемпіонів
Томас Мюллєр / BBC

Форвард Баварії Томас Мюллєр вписав своє ім'я в історію мюнхенського клубу.

9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі
 
Таммі Абрахам 44’
9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
44’ Таммі Абрахам
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі

Матч проти Челсі став 112-м для Томаса Мюллєра в Лізі чемпіонів, повідомляє Gracenote.

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Таким чином, нападник наздогнав свого легендарного екс-одноклубника Філіпа Лама, ставши другим рекордсменом серед німецьких гравців у найпрестижнішому європейському турнірі.

До слова, Мюллєр провів 46 поєдинків у сезоні 2019/20 у складі Баварії, записавши до свого активу 12 голів та 25 асистів.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія - Челсі Філіп Філіп Лам Томас Томас Мюллєр Баварія Баварія
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