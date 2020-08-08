Баварія – Челсі: Мюллєр повторив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Форвард Баварії Томас Мюллєр вписав своє ім'я в історію мюнхенського клубу.

Матч проти Челсі став 112-м для Томаса Мюллєра в Лізі чемпіонів, повідомляє Gracenote.

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Таким чином, нападник наздогнав свого легендарного екс-одноклубника Філіпа Лама, ставши другим рекордсменом серед німецьких гравців у найпрестижнішому європейському турнірі.

До слова, Мюллєр провів 46 поєдинків у сезоні 2019/20 у складі Баварії, записавши до свого активу 12 голів та 25 асистів.

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