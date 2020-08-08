Бавария – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Челси попытается сотворить сенсацию и оформить камбэк с 0:3 против Баварии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд ищите на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Челси стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

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Первый матч состоялся еще до коронавирусной паузы и завершился разгромом Челси в Лондоне – 0:3. Для выхода в четвертьфинал "синим" нужно чудо. Бавария на ходу и демонстрирует лучший в Европе футбол. Серьезную кадровую потерю (травма Павара) Ханси Флик замаскировал переводом Киммиха на правый фланг обороны. А вместо Комана в старте выходит Перишич.

Стартовые составы

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Тьягу, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизонс, Эрнандес, Толиссо, Тилльман, Мусиала, Аррей-Мби.

Челси: Кабальеро – Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Баркли, Канте, Ковачич – Хадсон-Одой, Абрахам, Маунт.

Запасные: Кепа, Камминг, Рюдигер, Жиру, Батшуаи, Томори, Броя, Лоуренс, Маатсен, Бейт, Симеу.

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