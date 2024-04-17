Бавария – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала ЛЧ – Артета не доверился Зинченко
21:07 - Читати українською
Бавария в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Баварией и Арсеналом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.
Бавария – Арсенал: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Александр Зинченко остался в запасе. На его позиции сыграет Такехиро Томиясу.
Стартовые составы
Бавария:
Арсенал:
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