Бавария в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Баварией и Арсеналом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Бавария – Арсенал: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Александр Зинченко остался в запасе. На его позиции сыграет Такехиро Томиясу.

Стартовые составы

Бавария:

Арсенал:

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