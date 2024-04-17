Баварія – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ – Артета не довірився Зінченку
21:06 - Читать на русском
Баварія у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Баварією та Арсеналом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась з рахунком 2:2.
Баварія – Арсенал: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко залишився у запасі. На його позиції зіграє Такехіро Томіясу.
Стартові склади
Баварія:
Арсенал:
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