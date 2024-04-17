Баварія у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Баварією та Арсеналом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Баварія – Арсенал: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко залишився у запасі. На його позиції зіграє Такехіро Томіясу.

Стартові склади

Баварія:

Арсенал:

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