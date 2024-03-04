Бавария - Лацио: Тухель не боится увольнения даже в случае вылета из ЛЧ
Рулевой Баварии Томас Тухель сохраняет уверенность перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ против Лацио.
"Увольнение, если не пройдем дальше? Я так не думаю, но за других говорить не могу. Могу только сказать, что никто не жаждет больше победить в завтрашней игре, чем я.
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Ситуация понятна. Мы должны победить итальянскую команду с разницей в два гола. Давление также является частью выступлений на самом высоком уровне. Давление нужно, чтобы выполнять необычайные вещи. Надеемся, что болельщики и атмосфера подтолкнут нас, чтобы мы смогли достичь нашей цели – победить с разницей в два гола.
Бавария рискует завершить сезон без титулов? Разговоры об этом не принесут титулов. Нам нужно хорошо тренироваться сегодня и хорошо сыграть завтра.
Последние неудачи имеют большое значение для меня лично. Я не люблю проигрывать. Я плохо переживаю поражения. Каждый матч – это урок. Важно принять вызов и оставаться позитивным. Так я вырос. Футбол – моя большая любовь. Я вовлечен на 100 процентов. Я буду до последней игры здесь с Баварией", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.
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