"Звільнення, якщо не пройдемо далі? Я так не думаю, але за інших говорити не можу. Можу тільки сказати, що ніхто не має більше жаги перемогти в завтрашній грі, ніж я.

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Ситуація зрозуміла. Ми повинні перемогти італійську команду з різницею у два голи. Тиск також є частиною виступів на найвищому рівні. Тиск потрібен, щоб виконувати надзвичайні речі. Сподіваємося, що вболівальники та атмосфера підштовхнуть нас, щоб ми змогли досягти нашої мети – перемогти з різницею в два голи.

Баварія ризикує завершити сезон без титулів? Розмови про це не принесуть титулів. Нам потрібно добре тренуватися сьогодні і добре зіграти завтра.

Останні невдачі мають велике значення для мене особисто. Я не люблю програвати. Я погано переживаю поразки. Кожен матч – це урок. Важливо прийняти виклик і залишатися позитивним. Так я виріс. Футбол – моя велика любов. Я залучений на 100 відсотків. Я буду до останньої гри тут з Баварією", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

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