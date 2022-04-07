"Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватило сил в обороне, а сами мы не создали моментов в нападении.

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Второй тайм получился совершенно безумным. Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить еще два мяча", – цитирует официальный сайт УЕФА главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

"В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, а потом все вышло из-под контроля. Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв всего 0:1", – добавил Йозуа Киммих.

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