Баварія провалила перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але дозволила Вільяреалу забити лише один м'яч.

"Ми заслужили на поразку. Команда виглядала не дуже добре. У першому таймі нам не вистачило сил в обороні, а самі ми не створили моментів у нападі.

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Другий тайм вийшов абсолютно божевільним. Ми втратили контроль, бо відчайдушно хотіли забити, але могли пропустити ще два м'ячі", – цитує офіційний сайт УЄФА головного тренера мюнхенців Юліана Нагельсманна.

"У першому таймі ми взагалі не увійшли в гру. Після перерви стали більше ризикувати, а потім усе вийшло з-під контролю. Нам потрібно бути чесними і визнати, що це ще добре, що ми їдемо звідси, програвши лише 0:1", – додав Йозуа Кімміх.

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