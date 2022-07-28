"Фенербахче играл лучше до перерыва. У нас было 7 ударов, у соперника не было ни одного. Думал, что мы вели игру от начала матча до удаления Юксека. У нас не просто осталось 10 игроков, мы потеряли структуру. Фенербахче отступил, но, несмотря на это, команда сохранила мужество, боролась, завоевала пенальти, который не смогла реализовать. Я давал много указаний со стороны, потому что нам не хватало одного гола, но это не спасло. Команда может идти с высоко приподнятой головой благодаря своим стараниям.

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Трансферы совершаются с моего разрешения. Однако говорить об этом в контексте этого матча некорректно. Я уверен, что наши болельщики, пришедшие на стадион, пошли домой довольными. Удаление было решающим для нас, оно повлияло на наш контроль. Мы много бегали, боролись, не сдавались, но наша физическая подготовка была недостаточной в последние моменты игры.

Я вижу физические условия игроков. В первом матче в Польше у команды не было никаких проблем, мы были хороши, и было бы неправильно менять эту команду. Причина, по которой Фенербахче вылетел сегодня, заключалась не в составе, а в том, что мы остались вдесятером. Динамо – очень хорошая команда. Барселоне и Баварии также было тяжело против них в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

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Причина, по которой я заменил Эмре Мора (он не вышел на второй тайм – прим.) – чисто физическая. Он сказал, что чувствовал себя плохо спустя 10 минут. Мор сказал, что ему было тяжело следить за крайним защитником соперника. Хотя нам не хватало одного, игроки обеспечили организацию и мы сыграли вничью в основное время.

Вторая желтая карточка Юксека сложная, он первым коснулся мяча. Исмаил впервые играл на таком уровне. Это нормальная ситуация, но я не люблю говорить об арбитре. Надо сказать о трансферах, Фенербахче начал сезон очень рано и покупать игроков непросто. Мы находимся в сложном периоде трансферного процесса. Последние недели обычно являются решающими. Поэтому сейчас сложно говорить о новых подписаниях. Это непростое время для подписания новичков", – приводит слова Жезуша Fanatik.

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