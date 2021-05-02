Барселона взяла реванш у ПСЖ, самая дорогая футболистка мира принесла Челси камбэк – определились финалисты женской ЛЧ
Барселона и Челси определят триумфатора Лиги чемпионов 2020/21 среди женщин. Отчет о полуфинальных поединках читайте на "Футбол 24".
Женская ЛЧ 2020/21. Полуфиналы, ответные матчи
Барселона – ПСЖ – 2:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Мартенс, 8, 31 – Катото, 34
Челси – Бавария – 4:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Кирби, 11, 90+5, Чжи Со-Юн, 43, Хардер, 84 – Задразил, 29
Первым финалистом ЛЧ стала женская команда Барселоны, которая в родных стенах переиграла ПСЖ после ничьей 1:1 во Франции. Таким образом, "сине-гранатовые" взяли своеобразный реванш за вылет мужской команды от ПСЖ в 1/8 финала.
Еще в первом тайме Лике Мартенс – лучшая футболистка Европы и мира-2017 – оформила дубль. Сначала 28-летняя представительница Нидерландов нанесла обводящий удар в дальний угол, а позже переправила мяч в сетку с нескольких метров.
Почти сразу гости сократили отставание в счете, но гол Катото после розыгрыша углового стал слабым утешением для ПСЖ. Француженкам для выхода в финал не хватало только одного гола, но второй тайм обошелся без забитых мячей. 2:1 – триумф Барсы.
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Во втором полуфинале выясняли отношения Челси и Бавария. Немки в первой игре оказались сильнее – 2:1, но уже в дебюте матча пропустили от Фран Кирби. Впрочем, еще до 30-й минуты гости забили в ответ. После розыгрыша углового мяч отскочил к Саре Задразил, которая пушечным ударом из-за пределов штрафной сравняла счет.
Но до перерыва Челси вышел вперед. Точный удар записала на свой счет Чжи Со-Юн. Игра плавно перетекала в экстра-тайм, но на последних минутах основного времени в ворота Баварии влетел третий гол. Его автором стала Пернил Хардер, трансфер которой из Вольфсбурга в 2020-м стал самым дорогим в истории женского футбола. На последних секундах Бавария пропустила еще один. 4:1 – Челси и Барселона определят обладателя трофея.
Финал женской ЛЧ 2020/21 будет сыгран 16 мая в шведском Гетеборге.
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