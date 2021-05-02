Женская ЛЧ 2020/21. Полуфиналы, ответные матчи

Барселона – ПСЖ – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Мартенс, 8, 31 – Катото, 34

Челси – Бавария – 4:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Кирби, 11, 90+5, Чжи Со-Юн, 43, Хардер, 84 – Задразил, 29

Первым финалистом ЛЧ стала женская команда Барселоны, которая в родных стенах переиграла ПСЖ после ничьей 1:1 во Франции. Таким образом, "сине-гранатовые" взяли своеобразный реванш за вылет мужской команды от ПСЖ в 1/8 финала.

Еще в первом тайме Лике Мартенс – лучшая футболистка Европы и мира-2017 – оформила дубль. Сначала 28-летняя представительница Нидерландов нанесла обводящий удар в дальний угол, а позже переправила мяч в сетку с нескольких метров.

Почти сразу гости сократили отставание в счете, но гол Катото после розыгрыша углового стал слабым утешением для ПСЖ. Француженкам для выхода в финал не хватало только одного гола, но второй тайм обошелся без забитых мячей. 2:1 – триумф Барсы.

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Во втором полуфинале выясняли отношения Челси и Бавария. Немки в первой игре оказались сильнее – 2:1, но уже в дебюте матча пропустили от Фран Кирби. Впрочем, еще до 30-й минуты гости забили в ответ. После розыгрыша углового мяч отскочил к Саре Задразил, которая пушечным ударом из-за пределов штрафной сравняла счет.

Le superbe but de l'Autrichienne Sarah Zadrazil pour le Bayern ! #CFCFCB #WUCL https://t.co/3EOk2hOQR0 — Philippe Serve (@PhilippeServe06) May 2, 2021

Но до перерыва Челси вышел вперед. Точный удар записала на свой счет Чжи Со-Юн. Игра плавно перетекала в экстра-тайм, но на последних минутах основного времени в ворота Баварии влетел третий гол. Его автором стала Пернил Хардер, трансфер которой из Вольфсбурга в 2020-м стал самым дорогим в истории женского футбола. На последних секундах Бавария пропустила еще один. 4:1 – Челси и Барселона определят обладателя трофея.

Pernille Harder! Chelsea 3, Bayern Munich 1 (4-3 aggregate). Drama with a few minutes to play in this #UWCL semifinal Leg 2. pic.twitter.com/RMREGKcW6G — The Equalizer (@EqualizerSoccer) May 2, 2021

Финал женской ЛЧ 2020/21 будет сыгран 16 мая в шведском Гетеборге.

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