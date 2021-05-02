Жіноча ЛЧ 2020/21. Півфінали, матчі-відповіді

Барселона – ПСЖ – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Мартенс, 8, 31 – Катото, 34

Челсі – Баварія – 4:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Кірбі, 11, 90+5, Чжи Со-Юн, 43, Хардер, 84 – Задразіл, 29

Першим фіналістом ЛЧ стала жіноча команда Барселони, яка в рідних стінах переграла ПСЖ після нічиєї 1:1 у Франції. Таким чином, "синьо-гранатові" взяли своєрідний реванш за виліт чоловічої команди від ПСЖ в 1/8 фіналу.

Ще в першому таймі Ліке Мартенс – найкраща футболістка Європи та світу-2017 – оформила дубль. Спершу 28-річна представниця Нідерландів завдала обвідного удару в дальній кут, а пізніше переправила м'яч у сітку з кількох метрів.

Майже одразу гості скоротили відставання в рахунку, але гол Катото після розіграшу кутового став слабкою втіхою для ПСЖ. Француженкам для виходу у фінал бракувало лише одного голу, але другий тайм обійшовся без забитих м'ячів. 2:1 – тріумф Барси.

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У другому півфіналі з'ясовували стосунки Челсі та Баварія. Німкені в першій грі виявилися сильнішими – 2:1, але вже в дебюті матчу пропустили від Фран Кірбі. Втім, ще до 30-ї хвилини гості забили у відповідь. Після розіграшу кутового м'яч відскочив до Сари Задразіл, яка гарматним ударом з-за меж штрафного зрівняла рахунок.

Le superbe but de l'Autrichienne Sarah Zadrazil pour le Bayern ! #CFCFCB #WUCL https://t.co/3EOk2hOQR0 — Philippe Serve (@PhilippeServe06) May 2, 2021

Але до перерви Челсі знову вийшов уперед. Влучний удар записала на свій рахунок Чжи Со-Юн. Гра плавно перетікала в екстра-тайм, але на останніх хвилинах основного часу у ворота Баварії влетів третій гол. Його автором стала Перніл Хардер, трансфер якої з Вольфсбурга в 2020-му став найдорожчим в історії жіночого футболу. На останніх секундах Баварія пропустила ще один. 4:1 – Челсі та Барселона визначать володаря трофею.

Pernille Harder! Chelsea 3, Bayern Munich 1 (4-3 aggregate). Drama with a few minutes to play in this #UWCL semifinal Leg 2. pic.twitter.com/RMREGKcW6G — The Equalizer (@EqualizerSoccer) May 2, 2021

Фінал жіночої ЛЧ 2020/21 буде зіграний 16 травня у шведському Гетеборзі.

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